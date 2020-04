„Sport und Spiel am Wasserturm“, das nach Angaben der Stadtverwaltung größte Breitensportevent im Herzen Mannheims, kann in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie nicht stattfinden. Da Bundes- und Landesregierungen sich darauf verständigt haben, Großveranstaltungen bis Ende August zu untersagen, muss auch das für Sonntag, 19. Juli, geplante Spektakel am Wasserturm abgesagt werden. Das haben der Sportkreis und die Stadt Mannheim am Freitag bekannt gegeben.