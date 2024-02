Yoga auf der Wiese, Lauftraining im Wald, Zirkeltraining auf dem Sportplatz: Land und Sportbünde haben eine Aktion für mehr Bewegung gestartet. Die Idee: Sportvereine sollen unter dem Motto „Vereint in Bewegung – draußen aktiv“ vom 15. April bis 30. September kostenfreie Sportangebote anbieten.

Die Aktion „Vereint in Bewegung – draußen aktiv“ wurde von der rheinland-pfälzischen Landesregierung, dem Landessportbund Rheinland-Pfalz und den Sportbünden Pfalz, Rheinhessen und Rheinland ins Leben gerufen. „Ziel unserer Aktion ist es, möglichst vielen Menschen in Rheinland-Pfalz einen unkomplizierten, wohnort- oder arbeitsnahen Zugang zu Bewegung und Sport zu ermöglichen“, sagt Innenminister Michael Ebling (SPD). Sie sollen zu einem aktiven Lebensstil motivieren und Menschen unabhängig von Kultur, sozialen Hintergründen und Beeinträchtigungen zusammenbringen.

Werbung für Vereine

„Wir wünschen uns mit der Aktion viele Neu- und Wiedereinsteiger, einerseits in den Sport und andererseits natürlich auch in unsere Sportvereine“, sagt Rudolf Storck, Präsident des Sportbundes Pfalz. Mit der Initiative soll es den Menschen einfach gemacht werden, die vielfältigen Sportangebote der Vereine auszuprobieren. „Vereint in Bewegung“ sei eine gute Möglichkeit für die Sportvereine, das was sie ausmache in die Öffentlichkeit zu tragen, erklärt Monika Sauer, Präsidentin des Sportbundes Rheinland. „ Vereinssport ist auch Bewegung, aber eben auch mehr, Vereine sind ein gesellschaftlicher Raum. Und es ist heute wichtiger denn je, zu zeigen, dass Vereine durch gut ausgebildete Übungsleiterinnen und Übungsleiter eine Qualität besitzen, von der jeder profitieren kann.“

Land fördert teilnehmende Vereine

Gerade der Sport an der frischen Luft sei gut für die Physische und psychische Gesundheit, betont Wolfgang Bärnwick, Präsident des Landessportbunds. „Im Verein Sport zu treiben fördert das soziale Miteinander und verbessert das mentale Wohlbefinden. Frische Luft und Natureindrücke geben dem Körper Stärke.“

Für diese landesweit geplante Aktion stellt das Innen- und Sportministerium den Vereinen insgesamt 150.000 Euro zur Verfügung. Der Anmeldezeitraum läuft noch bis 30. Juni. Jeder Sportverein hat die Möglichkeit, eine maximale Förderung von 690 Euro zu erhalten. Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular sind auf der Webseite der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ zu finden unter www.land-in-bewegung.rlp.de.