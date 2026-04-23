Am Samstag, 19. September, wird die Melanchthonkirche in Mitte wieder zur Hochzeitskirche: An diesem Tag können sich Paare spontan und einfach trauen lassen.

Den Trau-Segen erhalten nach Angaben des Protestantischen Dekanats alle, die zwischen 11 und 17 Uhr kommen und Ja zueinander sagen: rechtlich verheiratet oder nicht, Kirchenmitglied oder nicht, aus Ludwigshafen oder nicht. Die Trau-Willigen müssen mindestens 18 Jahre alt sein und sich ausweisen können. Bereits verheiratete Paare können ihr Eheversprechen erneuern. Soll die Trauung in die Kirchenbücher eingetragen werden, gelten bestimmte Voraussetzungen.

Unkomplizierter Ablauf

So läuft eine Pop-up-Trauung ab: Vor Ort melden sich die Trau-Willigen am Info-Stand in der Melanchthonkirche (Maxstraße 38, Innenstadt). Wichtig: Beide müssen ihren Personalausweis mitbringen. Dann führt das Paar ein Vorgespräch mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer, die oder der den Segen spendet. Das dauert etwa 15 Minuten. Im Vorgespräch wird auch geklärt, welche Musik erklingen soll. Das Lied vom ersten Date? Live-Klaviermusik beim Hochzeitskuss? Alles ist möglich.

Den Trau-Segen erhalten nach Angaben des Protestantischen Dekanats alle, die kommen und Ja zueinander sagen. Foto: Dekanat LU /Wagner

Die Segensfeier dauert ebenfalls etwa 15 Minuten. Danach warten auf jedes Paar ein Hochzeitstörtchen und Sekt, Wasser oder Kaffee. Die Melanchthonkirche werde für das Trau-Fest liebevoll mit Blumen und Luftballons geschmückt.

Formalitäten werden später geklärt

Soll die kirchliche Trauung in die Kirchenbücher eingetragen werden? Dafür muss das Paar bereits standesamtlich verheiratet sein, und eine(r) von beiden muss Mitglied der Evangelischen Kirche sein. Wer diese Unterlagen nicht dabei hat, kann sie nachreichen.

Die Melanchthonkirche wird für das Trau-Fest liebevoll geschmückt. Foto: Dekanat LU/Wagner

Antworten auf häufig gestellte Fragen sind laut Dekanat abrufbar unter ekilu.de/pop-up-trauung. Fragen beantwortet zudem Citykirchen-Pfarrerin Susanne Schramm, Telefon 0621 67180250, E-Mail an susanne.schramm@evkirchepfalz.de. Bei ihr können sich Paare auch ein Zeitfenster reservieren.