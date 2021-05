Einen Spitzenreiter auf der regionalen Januar-Bestsellerliste gibt es nicht. Allenfalls noch Barack Obamas Memoiren und Elke Heidenreichs „Männer in Kamelhaarmänteln“ könnten Anspruch darauf erheben. Am Jahresanfang, wenn sich der Buchmarkt vom Trubel des Weihnachtsgeschäfts erholt, ist eine solch buntscheckige Liste auch nichts Außergewöhnliches. Nur jetzt kommen zur üblichen Flaute noch die nicht gerade verkaufsfördernden Corona-Auflagen hinzu.

Diese Bestsellerliste ist wahrlich keine gewöhnliche. Die Buchhandlungen sind geschlossen und dürfen Bücher nur nach vorheriger telefonischer oder elektronischer Vorbestellung zwischen Tür und Angel aushändigen. Eine Beratung mit Empfehlungen der Buchhändlerinnen oder Verkäufer entfallen, ebenso das Umschauen in den Auslagen und die spontane Aufmerksamkeit auf einen Titel. Das muss berücksichtigt werden, denn die Januarliste fällt besonders konventionell aus. Es gibt nicht viele Abweichungen vom Mainstream, wie ihn die deutschlandweiten „Spiegel“- und „Fokus“-Listen abbilden. Auf die Bestellungen hat Reklame, haben Rezensionen in Zeitungen, im Radio oder Fernsehen einen gehörigen Einfluss.

„Große Namen gehen gut“, sagt Sabine Reinecke von Bücher Bender in Mannheim. „Für junge und unbekannte Autoren dagegen sind es schlechte Zeiten.“ Ihr Schaufenster ersetzt jetzt die Auslage im Laden, hat sie festgestellt. Alle fünf Titel, die in ihrem Geschäft im Januar am häufigsten verkauft worden sind, lagen im Schaufenster aus. Drei der fünf Titel auf der Liste, die von Julian Barnes, Martin Mosebach und Jochen Hörisch, sind brandneu.

Auf der anderen Seite, so ganz stimmt die Rechnung mit dem Mainstream und der Werbetrommel nicht: „Der neunte Arm des Oktopus“ von Dirk Rossmann, Platz eins auf der „Spiegel“-Bestsellerliste und Platz zwei auf der „Focus“-Bestsellerliste, war seit November von einer massiven Werbekampagne begleitet. Hier in der Region hat der Öko-Thriller, der vor dem Hintergrund der katastrophalen Erderwärmung spielt, im Dezember gerade einmal Platz fünf bei Thalia auf den Mannheimer Planken erreicht. Auf der Januar-Liste sucht man den ersten Roman des 74-jährigen Inhabers der gleichnamigen Drogeriemarktkette vergeblich.

Auch was die für Außenstehende nicht sichtbaren und von den Buchhändlern nicht gern publik gemachten Verkaufszahlen betrifft, ist die Januar-Liste außergewöhnlich. Roman Dieball von Thalia in der Ludwigshafener Rhein-Galerie schätzt, dass zurzeit ein Zehntel der sonstigen Stückzahl an verkauften Exemplaren reicht, um platziert zu werden. Dass bei Thalia auf den Planken die sieben Harry-Potter-Bände im Schuber auf Platz eins stehen, hat damit zu tun, dass die Mannheimer Filiale noch einige der begehrten Exemplare des Weltbestsellers vorrätig hat, die sie an Bestellkunden in ganz Deutschland verschickt. Immerhin dürfen die baden-württembergischen Buchhandlungen seit 11. Januar Bestellungen jetzt auch an Abholstationen aushändigen und nicht bloß verschicken. Weil dies zuvor zwar im Nachbarland Rheinland-Pfalz erlaubt war, in Baden-Württemberg aber verboten, hatten die rechtsrheinischen Buchhändler gegen das Verbot der Landesregierung protestiert. In einer Grenzregion und in Schwesterstädten wie Mannheim und Ludwigshafen stößt eine solche Ungleichbehandlung besonders unangenehm auf.

Buchmesse erneut abgesagt

Die im zweiten Jahr abgesagte Leipziger Buchmesse ist ein weiterer Schlag für die durch Umsatzrückgänge ohnehin stark geschwächte und mit einem Minus ins neue Jahr gegangene Branche. Der Ausfall trifft die stationären Buchhändler zwar nicht direkt, aber doch indirekt. Es fehle erneut eine wichtige Plattform für die Sichtbarkeit von Büchern, bedauerte Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Bedenklich muss auch stimmen, dass das weitgehend stillgelegte öffentliche Leben, das eigentlich zum Lesen daheim animieren sollte, sich nicht in einem Wachstum des Buchhandels niederschlägt. Und auf alle, Leser wie Nichtleser, muss es wie ein beunruhigendes Menetekel wirken, dass die Buchmesse allen Anstrengungen und Erwartungen zum Trotz abgesagt worden ist, diesmal aus Furcht vor den Mutationen des Virus. Partnerland sollte Ende Mai nämlich Portugal sein, wo die britische Variante des Virus derzeit besonders heftig wütet.

Wanderbücher sind gefragt

An der hiesigen Liste ist aber ablesbar, was Kunden jetzt außer Krimis, Thrillern und Unterhaltungslektüre bevorzugen und wie sie die Krise für sich bewältigen. Dass kein Kochbuch unter den Bestsellern ist, ist erstaunlich. Dass aber zwei Wanderbücher bei Oelbermann in Limburgerhof sehr gefragt waren, spricht Bände. Und dass es ein Kinderbuch wie Max von der Grüns Klassiker „Vorstadtkrokodile“ aus dem Jahr 1976, geeignet für Jugendliche ab zehn Jahren, auf die Bestsellerliste bei Thalia geschafft hat, kommt auch nicht alle Tage vor. Lesen und Vorlesen vertreibt die Langeweile, wenn das sogenannte Homeschooling Zeit dazu lässt.

Es ist aber nicht nur so, dass die Bücher junger unbekannter Autoren jetzt kaum Verkaufschancen haben. Auch gestandenen Schriftstellern entgehen Lesereisen und sonstige semikommerzielle Veranstaltungen, mit denen sie ihren Lebensunterhalt verdienen. Die Kinderbuchautorin Kirsten Boie hat bei einem Neujahrsempfang von Bekannten berichtet, die befürchten, dass sie demnächst ihre Wohnung aufgeben müssen und auf der Straße sitzen.

Die Erfahrungen mit der Soforthilfe

Und Arnold Stadler, als Büchner-Preisträger wohl nicht zu den Prekariatsschriftstellern zu zählen, hat den Test gemacht und wegen abgesagter Lesungen staatliche Corona-Hilfe beantragt. „Ich dachte, ich hätte als selbständiger, umsatzsteuerzahlender, prosperierender Ein-Mann-Betrieb ein Recht darauf“, sagte der 67-Jährige nicht ohne ironischen Unterton in einem Interview. „Aber das wurde abgelehnt, mit einer Automatenantwort. Das liegt aber auch an mir Bürokratiemuffel, der nicht einmal einen Corona-Soforthilfe-Antrag stellen kann. Ich verließ mich wohl zu sehr auf Wörter wie ,formlos’ und ,unbürokratisch’.“ Wiederholen werde er den Versuch nicht, beteuerte Stadler und fügte hinzu: „Wie ich höre, haben diese Hilfe Tausende von Einmann-Einfrau-Betrieben bekommen, die etwas lebenstüchtiger sind als ich. Und selbstverständlich die Lufthansa.“

Lesetipp

Kaspar Wolfensberger: Gommer Winter

Christine Schneider, bei Bücher Bender zuständig für die Krimi-Abteilung, empfiehlt von Kaspar Wolfensberger „Gommer Winter“. Von dem Schweizer Psychiater gibt es auch „Gommer Sommer“ und „Gommer Herbst“. „Gommer Winter“ ist in dem Waliser Bezirk Goms der zweite Fall für den entlassenen Kriminalpolizisten Walpen, Spitzname Kauz. In dem eingeschneiten Hochtal werden in der Vorweihnachtszeit zwei Morde verübt. Nicht nur die Angst vor Lawinen geht um, sondern auch die vor einem unheimlichen Mörder. „Der Krimi ist sehr raffiniert und nie langweilig“, schwärmt Christine Schneider. Natur- und Landschaftsbeschreibungen schätze sie sonst an einem Roman nicht übermäßig. Aber an „Gommer Winter“ gefalle ihr sogar das Lokalkolorit. „Es hat mich richtig gepackt“, sagt sie.

Bestsellerlisten

Buchladen Gartenstadt

1. Delia Owens: Der Gesang der Flusskrebse 2. Elke Heidenreich: Männer in Kamelhaarmänteln 3. Charlotte Link: Ohne Schuld 4. Zoë Beck: Paradise City 5. David Schalko: Bad Regina

Leseecke Oppau

1. Barack Obama: Ein verheißenes Land 2. Mark Benecke und Kat Menschik: Kat Menschiks und des Diplom-Biologen Doctor Rerum Medicinalium Mark Beneckes Illustrirtes Thierleben 3. Ken Follett: Kingsbridge 4. Karsten Dusse. Achtsam morden 5. Delia Owens: Der Gesang der Flusskrebse

Thalia in der Rheingalerie

1. Sebastian Fitzek: Der Heimweg 2. Barack Obama: Ein verheißenes Land 3. Karsten Dusse: Achtsam morden 4. Charlotte Link: Ohne Schuld 5. Jeffrey Archer: Söhne des Glücks

Oelbermann Limburgerhof

1. Elke Heidenreich: Männer in Kamelhaarmänteln 2. Karsten Dusse: Achtsam morden 3. Ragnar Jónasson: Dunkel 4. Mathias Wittber: Vergessene Pfade Pfalz 5. Daniela Trauthwein: Pfalz. Wanderungen für die Seele: Wohlfühlwege

Bücher Bender, Mannheim

1. Julian Barnes: Der Mann im roten Rock 2. Martin Mosebach: Krass 3. Elke Heidenreich: Männer in Kamelhaarmänteln 4. Bernhard Schlink: Abschiedsfarben 5. Jochen Hörisch: Hände. Eine Kulturgeschichte

Thalia auf den Planken