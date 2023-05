Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ludwigshafen verliert im kommenden Frühjahr mit dem „Atable“ ein Stück Spitzengastronomie. Das Ehepaar Sybille und Swen Bultmann übernimmt ab Mai das ehemalige Sternelokal Luther in der Freinsheimer Altstadt. Ihre Zeit im Hemshof behalten die beiden in bester Erinnerung.

„À Table“ also „zu Tisch“ heißt es künftig in der Hauptstraße 29 in Freinsheim. Unter diesem Namen führt das Ehepaar Bultmann seit sieben Jahren