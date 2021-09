In der Pfalz haben Ludwigshafen (145,7) und Frankenthal (139,5) am Donnerstag nach Angaben des Landesuntersuchungsamts die höchste Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen. Die Anzahl der Menschen, die sich mit dem Virus infiziert haben, steigt damit weiter deutlich an. Am Mittwoch lag der Wert in Ludwigshafen noch bei 127,1, in Frankenthal bei 129,2. In der Chemiestadt gibt es dem zuständigen Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises zufolge 649 akute Fälle, das entspricht 68 mehr als am Vortag. In Frankenthal wurden 151 Fälle (plus 11) gezählt. Auch in Speyer ist die Inzidenz mit 136,5 (106,8) weiter gestiegen. Im Kreis blieb sie dagegen ziemlich stabil: 70,5 (69,9). Hier gab es 300 akute Fälle, 18 mehr als am Vortag.