„Gehen Sie in der Passionszeit ein Stück mit auf den Wegen auf dem Hauptfriedhof“, rät der Protestantische Kirchenbezirk Ludwigshafen und lädt ein zu einem spirituellen Gang auf dem Hauptfriedhof sowie zum Gespräch mit Bildhauermeisterin Martina Grimm. Termin: Samstag, 12. März, 14.30 bis 16 Uhr, Treffpunkt vor der Trauerhalle. Anmeldung: per E-Mail an die Adresse baerbel.baehr-kruljac@evkirchepfalz.de oder telefonisch unter 0621 67180250.