Angrenzend an das Gelände der Bundesgartenschau (Buga) wächst auf dem ehemaligen Kasernenareal Spinelli in Mannheim in atemberaubendem Tempo ein 20 Hektar großes Wohngebiet heran. Geplant ist, schon zur Eröffnung der Buga im April ein Modellquartier für nachhaltiges Bauen und Wohnen präsentieren zu können. Besucher wie künftige Bewohner erwartet dabei einiges.

Dass der Plan trotz aller Schwierigkeiten in der Baubranche aufzugehen scheint, zeigt sich bei einem Rundgang vor Ort. Und es wird deutlich, was möglich ist, wenn alle Beteiligten