Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Nachbarschaft des Bundesgartenschau-Geländes Spinelli entsteht am Rand von Käfertal-Süd derzeit ein neues Wohngebiet für rund 4000 Menschen. In direktem Bezug zu den Themen der Buga ist es als Modellquartier für „nachhaltiges“ Wohnen geplant. Gesucht wird hier nach Lösungen für den Städtebau von morgen.

Seit Kurzem informiert eine Ausstellung mit fünf im Quartier verteilten Themenpavillons die Besucher über wesentliche Aspekte des künftigen Bauens. Besuchern