Die Pläne von BASF Wohnen und Bauen treffen auch den Spielraum Froschlache: Der Einrichtung droht das Aus, da die Immobilie verkauft werden soll und der Verein sich auflöst.

Nach einer dreimonatigen personell bedingten Pause hat der Spielraum Froschlache vergangenen Sommer wieder geöffnet – zur Freude zahlreicher Familien. Doch nun droht der Einrichtung in Friesenheim das endgültige Aus. Die Pläne der BASF Wohnen und Bauen zum Verkauf von Immobilien treffen indirekt nun auch die Jüngsten. Denn die Immobilie, in der der Spielraum Froschlache untergebracht ist, gehört zu jenen, die verkauft werden sollen.

Seit fast 50 Jahren gibt es den Spielraum Froschlache für junge Besucher zwischen sechs und 14 Jahren. Die Einrichtung hat drei Arbeitsschwerpunkte: eine Kleinkindgruppe am Vormittag, den offenen Bereich und „LuSt“ am Nachmittag. Bei „LuSt“ handelt es sich um Sozialpädagogische Lernförderung und außerschulische Jugendbildung.

Leitung hat gekündigt

Der Spielraum- wird von der gleichnamigen Bürgerinitiative gemeinsam mit dem städtischen Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung getragen. „Sinkende Mitgliederzahlen und fehlende Nachfolger für den Vorstand der Bürgerinitiative sind ein Grund für eine mögliche bevorstehende Schließung“, teilt eine Sprecherin der Stadt mit. „Aber auch wegen der geplanten Veräußerung der dafür genutzten Immobilie und hoher Nebenkosten für die Räume hat der Verein Anfang März seine Auflösung beschlossen.“ Hinzu komme, dass davon unabhängig die bisherige Einrichtungsleitung zum 30. April 2026 gekündigt hat. Aufgrund dieser aktuellen Situation muss nun entschieden werden, ob und wie es mit der Einrichtung weitergehen kann. Einen Erwerb der Immobilie schließt die Stadt nach Angaben ihrer Sprecherin aus.

Bis zur endgültigen Entscheidung wird der Spielraum Froschlache ab dem 1. Mai mit eingeschränkten Angeboten zunächst weitergeführt. Bis zur Sommerpause soll eine Entscheidung getroffen werden, heißt es von der Stadt.