Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

36 Tagesordnungspunkte hat der Ortsbeirat Oppau in seiner Sitzung am Dienstagabend abgearbeitet. Konfliktpotenzial gab es dabei für den stellvertretenden Ortsvorsteher Frank Dudek, der Frank Meier (beide SPD) vertrat, wenig. Erfreuliches hatte Claudia Schäfer von der Verwaltung mitgebracht. Sie stellte die Planung für die Erweiterung des Spielplatzes in der Anglerstraße in Edigheim vor.

Ohne Kritik kam Schäfer allerdings nicht davon: „Es gibt kein integratives Spielangebot für Kinder mit Einschränkungen“, bemängelte der städtische Behindertenbeauftragte