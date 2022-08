Die Gaststättenabteilung des Bereichs Öffentliche Ordnung hat am Dienstag mit Mitarbeitern der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) eine Spielhalle in der Innenstadt wegen der fehlenden Lizenz geschlossen. Wegen der Insolvenz der bisherigen Betreibergesellschaft konnte der inzwischen Verantwortliche bei der Kontrolle vor Ort keine entsprechende Erlaubnis vorlegen und verwies auf seinen Arbeitgeber. Dieses Unternehmen teilte mit, dass die vorherige Betreibergesellschaft ihr als mutmaßlich neue Betreiberin der Spielhalle die entsprechenden Papiere überlassen habe. Eine Nachfrage der Stadtverwaltung bei der für die Erteilung von Spielhallenlizenzen zuständigen ADD in Trier ergab, dass zwar der Antrag zur Weiterführung beziehungsweise Übernahme der Spielhalle vorliege, aber darüber noch nicht entschieden worden sei. Da somit keine gültige Erlaubnis vorlag, wurden die Räume geschlossen und versiegelt.