Menschen dürfen derzeit nicht in Museen. Aber Museen können zu Menschen. Viele große Häuser haben die Zeit ihrer coronabedingten Schließung im Frühjahr genutzt, um sich neue digitale Konzepte zu überlegen. Die Kunsthalle Mannheim hat gerade eine neue App für Kinder veröffentlicht.

Eigentlich sollte man mit dem Smartphone oder dem Tablet in der Hand oder einem an der Information geliehenen Gerät durch das Museum flitzen und die Kunstwerke in ihrer tatsächlichen Größe anschauen. Alternativ kann man – normalerweise – auch ein Set mit elf Postkarten im Museum kaufen, das man braucht, um die App „memo“ nutzen zu können. Aber es gibt einen kleinen Trick. Da die Kunsthalle ihre Sammlung digitalisiert hat, kann man sich die Bilder auch einfach auf dem heimischen Rechner abrufen. Werke von Otto Dix und George Grosz, Max Beckmann, Hans Thomas und einigen anderen Meistern.

Technik mit langer Tradition

Ob man nun vor dem Original steht, die Postkarte in der Hand hat oder das Bild auf dem Computer betrachtet: Mit der App gilt es, die Werke spielerisch kennenzulernen und sie lebendig zu machen. Mithilfe der sogenannten Augmented-Reality-Technik werden „tableaux vivants“ sichtbar, freie Adaptionen im Manga-Stil. Diese „tableaux vivants“ haben eine lange Tradition. Kunstwerke mit echten Menschen nachzustellen, war schon Ende des 18. Jahrhunderts eine beliebte Beschäftigung und erlebte in diesem Corona-Frühling ein Revival auf Instagram.

Bei Fritz Burmanns Werk „Der alte Mann mit seinem Hund“ wird zum Beispiel aus dem Hund im Titel ein grüner Leguan, gehalten von einer jungen Frau. Die von Max Beckmann auf dem Gemälde „Fastnacht“ porträtiere Frau trägt Sneakers statt Tanzschuhe. Auch Erich Heckels „Chinesische Artisten“ haben völlig ihren Look geändert.

Spaß und Informationen

Man spürt, dass die Entwickler der App großen Spaß gehabt haben müssen. Aber es geht nicht allein darum: Ganz nebenbei bekommen die Kinder – das Spiel ist ab acht Jahren geeignet – ein paar Informationen über Kunstwerke aus der Sammlung des über 100 Jahre alten Museums unweit des Mannheimer Wasserturms.

Eingebettet ist das Spiel in eine Geschichte um die fiktiven Freundinnen Thalia und Lithy. Lithy hat Bilder in Dunkelheit gehüllt; es gilt, die von ihr verursachten Flecken auszumerzen. Wer dieses – gar nicht so einfache und einige Reaktionsschnelligkeit erfordernde – Geschicklichkeitsspiel löst, darf Kleidungsstücke und Accessoires wie Hüte oder Sonnenbrillen von den Figuren auf den Kunstwerken einsammeln. Wird die App vor Ort oder mit den Postkarten genutzt, kann man daraus einen eigenen dreidimensionalen Avatar gestalten.

