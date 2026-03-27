Das Lesen zu lernen fällt nicht nur Kindern mit Migrationshintergrund oft schwer, sondern auch deutschen. Eine Grundschule in Ludwigshafen geht daher nun einen neuen Weg.

Sprache ist der Schlüssel zur Welt, sagte einst Alexander von Humboldt. Doch wenn Kinder deutsche Wörter und Sätze nicht richtig verstehen und lesen können, stockt der Unterricht. Die Grundschule In der Langgewann in Oggersheim hat sich daher eine Nachhilfe der besonderen Art ins Haus geholt. Per Tablet und Tutor lernen Schüler beim Turbo-Team spielerisch auf Basis ihres individuellen Sprachniveaus, das sich dadurch spürbar verbessert.

Die vier Schüler der zweiten Klasse sitzen in der Schulbibliothek. Vor ihnen ein Tablet mit bunten Bildern. Sie lernen eine Geschichte: vom Hasen mit der Hose. Buchstabe für Buchstabe, Wort für Wort versuchen sie das Gezeigte richtig auszusprechen und zu verstehen. Nach jedem kleinen Erfolg klicken sie weiter, holen sich auch mal Tipps. Bis sie ganze Sätze sprechen und als Sprach-Champion und Leseblitz gefeiert werden. Mit einem Jubelbildschirm, mit blinkenden Sternen und Applaus.

Kinder arbeiten überwiegend selbstständig

Dahinter steckt ein Lern- und Leseprogramm von „Tutoring for all“. Das gemeinnützige Bildungsunternehmen aus Hamburg ist mit dem Projekt „Lesen mit dem Turbo-Team“ vor allem an Grundschulen aktiv. 80 Lernspiele sollen bei der Überwindung von Leseschwierigkeiten helfen, benachteiligte Kinder unterstützen und ihre Bildungschancen verbessern.

„Ich kann das nicht“, ärgert sich ein Junge bei einem kniffligen Wort. Der Plural macht ihm zu schaffen. „Doch, du schaffst das. Du machst das schon richtig gut“, muntert ihn Baran Bahadir auf. Der Tutor ist für das Programm geschult worden. Obwohl die Kinder überwiegend selbstständig und meist in Zweier-Teams arbeiten, steht er als Sprachtrainer zur Seite, kennt die Tücken der deutschen Sprache aus eigener Erfahrung und hat Verständnis für die Kinder, deren Eltern aus Frankreich, Italien, der Türkei oder Rumänen stammen.

Defizite auch in deutschen Familien

„Es gibt große Unterschiede im Elternhaus, aber auch in den Schulen. In Mannheim gibt es viel mehr Förderhilfen, AGs und Lesehilfen“, sagt er. In Ludwigshafen müssen Schulen noch mehr aufs Geld schauen. „Grundschüler bleiben bis zur dritten Klasse nicht sitzen, sie rücken eher freiwillig im Halbjahr eine Stufe zurück“, erklärt Schulleiterin Beate Grüger, nachdem Meldungen über die Gräfenauschule im Hemshof durch Deutschland gingen. 40 von 129 Kindern wiederholten dort die erste Klasse. Von 459 Grundschülern haben 447 einen Migrationshintergrund.

Auch in Oggersheim ist der Anteil migrantischer Kinder hoch. „Zuhause wird nicht immer Deutsch gesprochen, wenn überhaupt viel gesprochen wird. Aber auch in deutschen Familien gibt es Defizite. Wir machen die Erfahrung, dass Kinder bei ihrer Einschulung nicht die Deutsch-Kenntnisse haben, die sie in einem Alter von sechs Jahren haben sollten“, berichtet Grüger.

Zwei Einheiten pro Woche zu wenig

Die Direktorin erfuhr über die Jugendhilfe von der digitalen Leseförderung. Und stellte beim Kennenlernen gleich eine Bedingung: „Effizient sollte es sein, denn was nützt mir ein Projekt, das teuer ist, aber für Schüler wie Lehrer eher Be- statt Entlastung ist?“ Zunächst lief das durch die Hopp-Stiftung finanzierte Programm ein Jahr auf Probe. Zu Beginn gab es Startschwierigkeiten. „Überhaupt einen Raum zu finden und dann die Pünktlichkeit“, berichtet Lehrerin Sandra Fendrich. Das Turbo-Team-Training dauert 30 bis 40 Minuten, doch die Schüler waren nicht immer an Ort und Stelle.

„Die Tutoren holen die Kinder jetzt ab, seitdem funktioniert es problemlos“, sagt die Leiterin. Zwei Einheiten pro Woche waren zu wenig, nun wird täglich in zwei Gruppen mit je sechs Schülern der zweiten Klassen „trainiert“ – bereits im zweiten Schuljahr. „Alle beteiligten Schüler machen Fortschritte, regelrechte Sprünge.“

Im eigenen Tempo lernen

„Kinder lernen nicht linear, sondern in Schüben“, erklärt Victoria Greening, Regionalkoordinatorin von „Tutoring for all“, die zwölf Schulen in Ludwigshafen, Mannheim und Umgebung betreut. Zunächst einmal testete sie an der Langgewann-Grundschule die fünf zweiten Klassen, um Leistungsniveaus und Lesestärken zu messen. Das gelang schon durchs Vorlesen. „Ab der vierten Klasse sollten es 120 richtige Wörter pro Minute sein. In der zweiten Stufe sind es um die 70 Wörter“, erklärt sie. In Oggersheim blieben einige Schüler unter diesem Schnitt.

Im Turbo-Team können die Kinder nun in ihrem Tempo lernen, dank der „Schübe“ auch mal ein paar Level überspringen. „Es muss nicht immer alles richtig sein. Fehler werden nicht bestraft, es ist kein Scheitern, sondern ein Vorankommen“, sagt Greening. Nach einem holprigen Beginn kommen die Schüler meist in einen Lesefluss. Sie hören, sprechen, schreiben – und erweitern so ihren Wortschatz.

Wachsender Wortschatz ist sichtbar

Für bestandene Levels erhalten die Schüler Punkte, die sie in Erklärvideos von der „Sendung mit der Maus“ oder „Löwenzahn“ eintauschen können. „Die Kinder sind immer gespannt, wie es weitergeht, was als nächstes kommt. Das ermutigt sie, weiter zu lernen“, sagt Greening. In Statistiken sieht man bei allen Kindern den Wortschatz wachsen. Mal schneller, mal langsamer. Bei Lesetests können die Schüler plötzlich zehn bis 30 richtige Wörter pro Minute mehr draufpacken, bis irgendwann alle Level durch sind und die nächsten Schüler aus der Warteliste in den Kurs nachrücken.

„So eine intensive Förderung ist im normalen Unterricht mit 25 Kindern nicht möglich“, sagt Fendrich. „Sonst mussten wir schauen: Wie ist der Stand? Wo fangen wir an? Wie nehme ich alle mit?“ Gefestigt gehen die Kinder aus der digitalen Nachhilfe. „Sie wollen gar nicht mehr aus dem Kurs, sind fast traurig, dass sie ihr Ziel erreicht haben“, sagt Greening.

Sprache ist nicht alles

„Sprache ist der Schlüssel, aber nicht alles“, sagt die Direktorin. Manchen Kindern mangele es bei der Einschulung auch an motorischen Fähigkeiten, sie wüssten nicht, wie genau sie einen Stift halten sollen, waren nicht im Kindergarten oder nur für kurze Zeit. Daher ist die Schule auch am Projekt „First Class“ beteiligt, ein Förderprogramm, das den Übergang von der Kita in die Grundschule erleichtern und Kinder in den ersten beiden Schuljahren in Sprache, Mathematik und Feinmotorik unterstützen soll.

Um die Aufmerksamkeitsspanne nicht zu überstrapazieren, lässt Bahadir seine Schüler nach dem Kurs in der Bibliothek verstecken spielen. „Zweisprachig zu sein ist ein besonderer Schatz, der gut behütet werden muss.“, erklärt er.

In Ludwigshafen ist auch die Grundschule An der Blies am Turbo-Team-Projekt beteiligt, ab dem kommenden Schuljahr stößt die Astrid-Lindgren-Schule dazu.

Info

www.tutoringforall.de

