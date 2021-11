In eine Gaststätte in der Friesenheimer Leopoldstraße sind Unbekannte laut Polizei am Mittwoch gegen 4 Uhr eingestiegen und haben zwei Spielautomaten aufgebrochen. Durch den Einbruch wurde ein Alarm ausgelöst und die Polizei verständigt. Die Täter konnten noch vor Eintreffen der Ordnungshüter flüchten. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kripo unter Telefon 0621 963-2222 entgegen.