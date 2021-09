Unbekannte sind laut Polizei zwischen Mittwoch und Donnerstag in eine Gaststätte in der Brandenburger Straße (Gartenstadt) eingebrochen, wo sie mehrere Spielautomaten aufhebelten. Ihre Beute neben Bargeld: Tabakwaren und Alkohol. Die Schadenssumme ist noch unklar. Hinweise an die Kripo: Telefon 0621/963-2773.