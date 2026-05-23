Großbaustellen sind Heavy Metal – wenn man sie richtig bespielt. Gringo Mayer hat das erkannt. Andere sollten ihm folgen. Ludwigshafen: Ton, Steine, Scherben. Come on.

Ludwigshafen, unser Abrisshafen, hat wieder Saison. Wer meinte, das Rathaus-Center sei mit dem letzten Baggerbiss endgültig in die Erinnerung versenkt, der hat die Taktung dieses Ankerplatzes unterschätzt: Kaum ist die Betonfassade Geschichte, taucht sie als Kulisse im Netz wieder auf – ironisch gefiltert, dialektgewürzt. Peng, Peng. Gringo Mayer hat das erledigt: ein Klapprad, ein kahles Skelett, ein Lied zwischen Pfälzer Stolz und Pfälzer Schnauze. Und plötzlich ist die Ruine ein Set und die Stadt eine Bühne, die viel zu oft behauptet, sie sei keine.

Helm- statt Hutpflicht

Warum also damit aufhören? Wenn schon Großbaustelle, dann bitte auch große Oper. Das „Loch“ am Berliner Platz – im Volksmund längst zur Sehenswürdigkeit geadelt, bei Google mit fünf Sternen prämiert – wartet seit Jahren auf etwas, das mehr ist als ein Klinkerprospekt und ein Plakat mit vollmundigen Versprechen. Warum nicht vorher: Udo Lindenberg live im Krater, Panikorchester auf Spundbohlen, Eierlikör an der Grundwasserpumpe? Ein Konzert, das die Bau- zur Bassgrube macht, mit Helm- statt Hutpflicht und dem Refrain, der Hoffnung und Realität vereint: „Hinterm Horizont geht’s weiter – aber erstmal tief runter.“

Die Akustik liefert der graue Beton, die Atmosphäre die bunte Stadtgesellschaft, und wer nicht kommt, dem erzählen wir, was er verpasst hat: das beste Echo seit der „Tortenschachtel“.

Früher peinlich, heute postkartenfähig

Denn Hand aufs Herz: Ludwigshafen hat gelernt, seine Wunden zu zeigen. Früher waren sie peinlich, heute sind sie postkartenfähig. Helmut van der Buchholz hat das verstanden und die Fronten gewechselt: vom Stadtführer zum Kurator des Unfertigen. Tages- und Nachtansicht vom Nichts, gelocht auf Wunsch – das ist nicht nur Humor, das ist Herzblut-Dokumentation: eine Stadt, die den Zwischenzustand rahmt. Und wenn das „Palatineo“ irgendwann tatsächlich auftaucht, bleiben immerhin die Bilder vom Davor, signiert und mit Patina.

Zerlegt er den Nordbrückenkopf musikalisch? Apache 207. Foto: Ralf Moray Heavy Metal, Würfelbunker: Bereit für Metallica? Foto: Steffen Gierescher James Hetfield, Metallica: Bereit für den Würfelbunker? Foto: dpa Architekt, Künstler, Stadtführer und neuerdings aus Ansichtskartenverkäufer: Helmut van der Buchholz. Foto: ier Autor Steffen Gierescher macht sich so seine Gedanken über die richtige Musik für Abrisshafen. Foto: mix So isses, Udo! Kariikatur: Uwe Herrmann Foto 1 von 6

Währenddessen rollt am Nordbrückenkopf die nächste Idee ein. Apache 207, Heimvorteil und Hochglanz, könnte dort die Helmut-Kohl-Allee ebenerdig andichten – die Magistrale cool und lässig boulevardisieren. Eine Hymne an die Ruckelpiste zwischen Baggerschaufeln und Zeitmaschine: „Chrome Herzen fahren Richtung Zukunft, Bro.“ Mit dem Roller. Drohnenflug über Leitplanken, Staubwolken im Morgendunst, und plötzlich ist die Stadtautobahn nicht mehr das, worüber man schimpft, sondern das, worüber man singt. Das Schlaglochwummern wird zur Melodie, die Umleitung zum Dirigat. Am Ende tanzen wir den Asphalt warm, bis er hält.

Das ist die eigentliche Pointe: Längst sind wir Experten des Provisorischen. Wo andere Kommunen Lücken kaschieren, stellen wir sie ins Rampenlicht. Unser Tourismusbüro braucht keinen Leuchtturm – es hat ein „Loch“ vor der Tür. Zwischen Kalmit-Cup und Kraterkult, zwischen Dialektpop und Panikrock wird klar: Die größte Kunst dieser Stadt ist das Aushalten bis zum nächsten Anfang.

Gebaut, genehmigt, verhandelt

Natürlich wird gebaut, genehmigt, verhandelt, gibt es Pläne, klangvolle Architektennamen, wünschenswerte Einzugsperspektiven. Aber bis der Klinker steht und die Kacheln glänzen, gehört die Bühne denen, die den Zwischenraum zur Geschichte machen: den Musikern, die offene Nähte zutexten. Dem Künstler, der Postkarten vom Nichts druckt. Den Leuten, die Fremde ans „Loch“ führen und sagen: Schau, das kann nicht jede Stadt. Vielleicht ist das die Vorstellung, die Ludwigshafen braucht: Keine Erzählung vom fehlenden Glanz, sondern vom glühenden Rohbau. Ein Kanon der Maloche. Ein Chor aus Presslufthämmern, der von Udo zu Apache, von Gringo zu Helmut wandert. Und irgendwann, wenn die Bauzäune verschwinden, bleibt mehr als ein Haus: Es bleibt das Gefühl, dass wir vorher schon etwas hatten – eine Gegenwart, die wir nicht versteckt, sondern bespielt haben.

Tickets gibt’s in jedem Ein-Euro-Shop, Soundcheck ist am Hauptbahnhof, und wer zu spät kommt – kein Problem. Der Underground ist groß genug.

Und auf dem Würfelbunker brettert Metallica zum Abschied des Kolosses „Master of Pappmaché“ in den Abendhimmel. LU ist mindestens Heavy Metal. Ton, Steine, Scherben sowieso. Rio Reiser posthum Ehrenbürger. Das alles und noch viel mehr, würd’ ich machen, wenn ich König der Pfalztram wär’. Oder so. Freuen wir uns also auf den Junimond.