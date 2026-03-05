Der Bezirksliga-Tabellenletzte BSC Oppau will an die Sensation gegen Jockgrim anknüpfen. Das dürfte nicht leicht werden, es geht zum ebenfalls stark gestarteten TuS Altrip.

Beide Teams treffen bereits am Samstag, 15.30 Uhr, in Altrip aufeinander. „Meine Mannschaft hat in der Vorbereitung auf die Rückserie gut mitgezogen und in fünf Testspielen nur eine Niederlage eingesteckt. Das haben wir in die Punktrunde transferieren können“, sagt Altrips Coach Dirk Warnecker. Gegen den unbequemen und schwer zu bespielenden LSC habe sein Team etwas gebraucht, auch, weil die Gäste gut und mit Wucht über das Zentrum nach vorne spielten. Das Führungstor entsprang einer guten Balleroberung von Lucas Buhl, dann habe es etwas gedauert, bis der TuS das 2:0 erzielt habe. Beruhigend war das nicht, Ex-LSC-Torwart Benjamin Keller im TuS-Kasten musste mehrfach eingreifen.

Die Altriper haben drei neue Spieler verpflichtet, von denen aber nur Simon Bognar auf dem linken Flügel in der Startformation stand. „Rückkehrer Erion Rexhepi saß 90 Minuten auf der Bank, was belegt, dass ich große Variationsmöglichkeiten besitze“, freut sich Warnecker über einen breiten und leistungsstarken Kader. Nummer drei im Bunde ist Ryoji Matsumura. Wie der Coach informierte, sei der japanische Stürmer derzeit im Probetraining bei einem Erstligisten aus Estland. Doch ob es zum Vertragsabschluss mit dem ehemaligen Oberligaspieler kommt, ist fraglich. Schon in der Jugend trug der Japaner das TuS-Trikot.

Altrip mit viel Qualität

Warnecker ist mit der Entwicklung zufrieden. „In der Vorrunde haben wir aus den ersten vier Partien fünf Punkte geholt, in der Rückrunde haben wir dreimal in Serie gewonnen und ein Spiel fiel aus“, listet er die Erfolge auf. Gegen den LSC saßen neun Akteure auf der Bank, was nicht nur für große Auswahl spricht, der Übungsleiter kann auch viel Qualität nachlegen. Da passt es ins Bild, dass der 36-jährige Routinier Andelo Srzentic für die Serie 2026/27 zugesagt hat. „Andelo ist so gut wie nie, seit er bei uns ist, weil er wegen einer beruflichen Veränderung regelmäßig trainieren kann. Das zahlt sich aus“, verdeutlicht Warnecker.

Der BSC Oppau hat aufhorchen lassen. Nach der Hinserie mit nur acht Punkten mit einem Bein in der A-Klasse, starteten die Gelb-Schwarzen mit einem geradezu sensationellen 2:1-Sieg gegen die als Spitzenreiter angereiste TSG Jockgrim. „Der Hartplatz, auf dem gespielt wurde, hat sicher dazu beigetragen. Wir haben die Bedingungen besser angenommen, während Jockgrim vieles spielerisch lösen wollte“, blickt BSC-Trainer André Werz zurück. Die Gastgeber standen tief, gefielen kämpferisch und hätten sogar noch einige gute Möglichkeiten liegenlassen. „Am Ende hatten wir aber ein bisschen Glück, als die TSG zweimal eine gute Chance zum 2:2 vergab“, räumte Werz ein.

Werz modifiziert System

Die Oppauer haben den Kader in der Winterpause etwas verbreitet. Luca Secci, der von den A-Junioren des LSC kam, wirbelte auf dem linken Flügel. „Luca hat ein Riesenspiel abgeliefert. Er ist schnell, dribbelstark und beidfüßig“, beschreibt der Übungsleiter den neuen Mann. Außerdem stehen Aleksander Gajic, der aus Friedelsheim kam und die TuS-Abordnung in Gelb-Schwarz auf vier erhöhte, sowie Lukas Landau, der zuletzt keine Einsätze hatte und wie Secci von der LSC-A-Jugend gekommen ist, zur Verfügung. Verlassen hat den BSC der zuverlässige Defensivallrounder Michael Schreier, der sich dem SC Bobenheim-Roxheim anschloss.

„Unser Vorhaben ist, kompakter zu stehen und dem Gegner so das Toreschießen zu erschweren“, erklärt Werz die Modifizierung des Systems. Die Oppauer wollen künftig einige Meter tiefer positioniert sein um nicht wie in der Vorrunde häufiger überlaufen zu werden. „Wichtigste personelle Änderung ist das Vorziehen von Gentrit Nimanaj aus der Kette ins defensive Mittelfeld. Er ist fußballerisch stark, sorgt für Antrieb nach vorne und mehr Stabilität“, lobt der Übungsleiter den früheren Friesenheimer. Und nach dem vergangenen Samstag ist der Glaube an den Klassenverbleib größer geworden.