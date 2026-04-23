Unterschiedlicher kann ein Derby kaum sein: Bezirksligaprimus SV Südwest Ludwigshafen empfängt Vorletzten BSC Oppau. Beide Trainer haben so ihre eigenen Ziele und Probleme.

Natürlich ist der SV Südwest Ludwigshafen im Derby der Fußball-Bezirksliga gegen den BSC Oppau (Samstag, 15 Uhr) klarer Favorit. Aber die Gäste wehren sich in der Rückserie mit allem was sie haben gegen den Abstieg.

Südwest-Trainer Ediz Sari macht sich Sorgen. Nein, das hat keine sportlichen Gründe, denn da lässt der Coach jegliches Taktieren sein. „Es passiert nichts mehr. Wenn wir am Sonntag nicht Meister sind, dann eben eine Woche später“, erklärt der Coach. Siegt sein Team am Samstag gegen Oppau und Verfolger TSG Jockgrim gibt sonntags beim LSC mindestens einen Zähler ab, dann können die Sektkorken an der Mundenheimer Straße knallen. Saris Sorgen haben mit Familienhund Günes zu tun. Den zwölfjährigen Mischling plagen Hustenanfälle, Herz- und Lungenbeschwerden. Sein Herrchen leidet sichtlich mit dem Vierbeiner.

Team bei Laune halten

18 Mal hat der SV Südwest in Folge gewonnen und schon seit einigen Wochen zeichnet sich der Titelgewinn ab. „Ich habe dem Team gesagt, dass ich bis Ostern der Stammformation Vorzug einräume, danach aber durchwechseln werde“, erzählt der Übungsleiter mit Blick auf den großen Kader. Er hat seinem Co-Trainer Gökhan Dogan einen Großteil der Trainingsarbeit übertragen. Beim 5:2-Sieg gegen 08 Haßloch ließ Sari die Asse Talha Yazgan, Nicola Maillet, Piero Adragna, und Kapitän Aymen Ghandour auf der Bank und brachte sie erst im Laufe der zweiten Hälfte. Torwart Marvin Gebhard und Hergie Koloko kamen nicht zum Einsatz, Mete Celik fehlte komplett im Aufgebot. Davon träumen andere Klubs.

„Das Wichtigste sind Kaderplanung, Psychologie und Menschenführung“, philosophiert Sari. Er rede viel mit seinen Spielern, was nötig ist, um die Jungs trotz geringer Einsatzzeiten bei Laune zu halten. Mit einem Seufzer, aber auch einem Augenzwinkern fügt er an, dass er mit manchem Kicker wohl mehr rede als mit seiner Gattin. Rollengespräche, wie sie Bundestrainer Julian Nagelsmann mit seinen Nationalspielern im Vorfeld der WM geführt hat, sind Sari nicht neu. Er habe sie mit seiner Mannschaft bereits zu Saisonbeginn und dann noch mal in der Winterpause geführt, um eine Missstimmung in der Kabine zu vermeiden.

Moral, aber keine Punkte

Der BSC Oppau hat am vorigen Samstag bei der 4:5-Niederlage gegen Deidesheim ein für die Gelb-Schwarzen typisches Spiel abgeliefert: Viele Tore, wechselnde Verläufe, Moral bewiesen, doch am Ende zu wenig Zählbares. In mittlerweile acht immer umkämpften Partien des BSC fielen mindestens sieben Treffer. Dreimal verloren die Oppauer 3:4, zweimal 4:5, einmal 4:7. Dazu gab es ein 4:4 und einen 5:3-Sieg. Nur fünf Teams haben mehr Tore erzielt als der BSC, der die meisten Gegentreffer von allen Teams in der Liga eingesteckt hat. Tage der offenen Tür sind fast schon Standard geworden und kontraproduktiv im Abstiegskampf.

„Es war ein zerfahrenes Spiel, in dem beide Mannschaft viele Chancen des Gegners zugelassen haben. Das lag auch daran, dass beide ziemlich hochstehend verteidigt haben“, blickt BSC-Trainer Werz zurück. Der BSC habe kompakter agieren wollen, um mehr Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Doch erfreulich sei, dass Oppau trotz des klaren 0:3-Rückstands gegen ein Topteam zurückgekommen sei und noch vor der Pause ausgeglichen habe. Zum wiederholten Mal beklagt Werz, dass eine strittige Szene zuungunsten des BSC entschieden wurde. „Die Rote Karte für Lars von Bohr wegen einer Notbremse war sehr hart, der Gegenspieler ist nicht mal gefallen“, verdeutlicht der Coach.

Beim SV Südwest habe seine Mannschaft nichts zu verlieren, weil jeder mit einer deutlichen Niederlage rechnet. „Natürlich ist Südwest eine Hausnummer und in unserer Lage ist die Aufgabe extrem schwer, aber im Fußball gibt es immer Überraschungen“, sagt der Werz, der gegen Deidesheim wieder zum Spielertrainer wurde und 90 Minuten abspulte. Er erinnert an eine Partie vor fast genau zwei Jahren. Damals siegte der BSC dank vier Toren von Gianluca Ferraro im Derby beim LSC mit 4:0. Der Spitzenreiter musste daraufhin die Meisterfeier verschieben. Eine Wiederholung ist unwahrscheinlich, zumal von Bohr gesperrt ist. Dafür kehren Dominique Golab und Sebastian Jankovic zurück.