Aufsteiger FG 08 Mutterstadt erwartet in der Landesliga Ost am Sonntag, 14.30 Uhr, den Tabellenzweiten FSV Schifferstadt. Beide Mannschaften haben am vergangenen Spieltag ihre Derbys gewonnen.

Dabei tat sich die FG (2:1-Erfolg gegen Ludwigshafener SC) schwerer als erwartet und siegte eher schmeichelhaft. Ein Grund dafür war das Fehlen von Spielertrainer Kevin Selzer,