Das Lokalderby zwischen den Kickers Neuhofen und dem VfL Neuhofen lässt wenig Spannung aufkommen. Der Sieger zeigt aber auch neben dem Feld wichtige Qualitäten.

Wer kleine Geschwister hat, wird diese Entwicklung kennen. Anfangs ist man für die kleinen noch wie der Riese Goliath. Man schaut auf sie herab. Schwierig wird die Beziehung, wenn einen die kleinen einholen oder gar überholen.

Auf Fußballerebene geht es dem VfL Neuhofen aktuell ganz ähnlich. Der Club ist der traditionsreicherer Verein am Ort. Erst seit knapp fünf Jahren gibt es den Konkurrenten, Kickers Neuhofen. Aktuell müssen die VfL-er allerdings mit ansehen, wie der Emporkömmling die Vormachtstellung an sich reißt. Das Derby am Samstag lieferte hierfür noch einmal einen eindrucksvollen Nachweis.

Stachel sitzt tief

Mit 7:0 schoss der Tabellenführer Kickers den Ortsrivalen vom Feld. „Auch in dieser Höhe verdient“, wie der gesperrte VfL- Routinier Marcel Meyer einräumte. Der 33-Jährige war nach der Partie der einzige, der überhaupt ein Statement abgegeben wollte. Zu tief saß der Stachel bei Trainer und Verantwortlichen. „Eigentlich waren wir heute alle gewillt, mindestens einen Punkt zu holen“, berichtete der Abwehrmann. Was allerdings auch er gesehen hatte: Das Vorhaben wurde von Beginn an durch die bärenstarke Vorstellung des Heimteams durchkreuzt.

Die Kickers zeigten sich von der ersten Minute weg in allen Belangen überlegen. Der Minutenzeiger war gerade auf fünfzehn gesprungen, da hatte Winterneuzugang Lukas Pousset bereits zwei blitzsaubere Tore erzielt (9./15.). Der spielfreudige Rechtsaußen war kaum zu halten. Als Sturmass Husseyin El Madani noch vor der Pause das 3:0 nachlegte (28.), rechneten selbst kühnste Optimisten mit einem einseitigen Spiel.

Bis Ende Gas gegeben

Dennoch hielt Kickers-Trainer Sebastian Schiller in seiner Halbzeitansprache die Spannung hoch. „Der Tenor war, noch mehr Tore zu erzielen“. Er schien die richtigen Worte gefunden zu haben. Die Zuschauer hatten kaum Platz genommen, da zappelte der Ball erneut im Netz. Rene Reichert ließ Keeper Laso Rashied mit einem trockenen Flachschuss keine Chance (47.). Was danach kam, machte Schiller besonders froh. „Wir haben in den letzten Spielen nach einer hohen Führung oft zurückgesteckt. Das war heute überhaupt nicht der Fall. Die Jungs haben bis zum Schluss Gas gegeben“, sagte der sichtlich erfreute Coach. Weitere Tore waren die fast schon logische Folge. Lukas Pousset erzielte das 5:0 und damit das 100. Saisontor seiner Mannschaft (60.). Neun Minuten später machte wiederum Reichert das halbe Dutzend voll (69.). Zum Schluss durfte sich Pousset noch zum vierten Mal in die Torschützenliste eintragen (77.).

Der Goalgetter zeigte sich nach dem Match bescheiden. „Im Endeffekt wurde ich viermal gut freigespielt und hatte es einfach.“ Er bat sogar darum, gar nicht erst in der Zeitung erwähnt zu werden. Schwierig bei vier Toren. „Ich weiß noch nicht, wie viele Kästen das hier in Neuhofen kostet“, gab er lachend zu Protokoll.

Mannschaftsabend für alle

Damit stieß er in seinem Team allerdings auf Gegenwind. Angesichts des anschließenden Teamabends im Clubhaus waren die Spieler sicher um ein paar Kaltgetränke nicht traurig. „Heute Abend die Feier im Clubhaus und morgen dann ganz entspannt schauen, wie die Konkurrenz gegeneinander spielt“, freute sich Übungsleiter Schiller auf ein schönes Wochenende.

Deutlich weniger ausgelassen war die Stimmung natürlich beim Lokalrivalen: „So eine Niederlage soll jetzt das Wochenende lang wehtun, muss Sie sogar“, ordnete Meyer ein. Dennoch richtete er den Blick umgehend nach vorne: „Wenn am Montag die neue Woche losgeht, ist das abgehakt. Dann blicken wir Richtung nächster Aufgabe.“ Auf ein bisschen Aufmunterungshilfe konnte er sogar beim Gegner hoffen. „Ich bin sicher, dass der ein oder andere VfL -Spieler zu unserer Feier heute Abend kommen wird“, blickte sein Trainerpendant Schiller voraus. So, wie es eben auch unter Geschwistern ist. Egal, wer aktuell erfolgreicher ist. Der Zusammenhalt steht an oberster Stelle.