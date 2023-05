In einer Industrieanlage in Mannheim ist am Freitag gegen 11.20 Uhr ein Brand ausgebrochen. Die Brandbekämpfung und Lüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr sind laut Polizei eingeleitet. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz werde noch einige Zeit andauern. Es komme zu Sperrungen der Dalberg-, Seiler- und der Holzstraße. Verkehrskundige werden gebeten, die Örtlichkeit zu umfahren.