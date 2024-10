Achtung Autofahrer: Am Dienstag, 8. Oktober, werden von 9 bis 13 Uhr an der neu installierten Ampelanlage Rheinallee/Ecke Gneisenaustraße (Süd) Induktionsschleifen geschnitten. Daher ist es laut Stadtverwaltung erforderlich, in der Rheinallee zwischen den Einmündungen Wittelsbach- und Gneisenaustraße in beiden Fahrtrichtungen im Wechsel je einen Fahrstreifen zu sperren. Wegen der Arbeiten könne es in der Rheinallee zum Rückstau kommen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden daher gebeten, den Bereich über die Mundenheimer Straße/Yorckstraße/Rheinallee zu umfahren.