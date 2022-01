Kranarbeiten führen von Donnerstag, 20., bis Freitag, 21. Januar, im Bereich des Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platzes zu verschiedenen Verkehrseinschränkungen. Wie die Stadt weiter mitteilt, ist am Donnerstag von 6 bis 13 Uhr der Zugang zum Platz über die Otto-Stabel-Straße nicht möglich. In der Zeit von Donnerstag, 12 Uhr, bis Freitag, 15 Uhr, ist zudem die Otto-Stabel-Straße im Abschnitt zwischen Wörthstraße und Dammstraße nicht passierbar. Am Freitag ist von 7 Uhr bis 15 Uhr die Dammstraße zwischen Otto-Stabel-Straße und Bismarckstraße gesperrt. Bei den Uhrzeiten kann es zu Abweichungen kommen, so die Stadt.