Weil in der Brunckstraße (Friesenheim) am Übergang zur Friesenheimer Straße eine neue Gashochdruckleitung verlegt wird, kommt es ab Montag, 28. Februar, zu Sperrungen. Das teilen die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) mit. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Mitte April dauern. Laut TWL müssen Teile des Gehwegs zwischen BASF-Tor 11 und dem BASF-Parkhaus Q920 voll gesperrt werden. Zudem kommt es auf der rechten Fahrspur in Richtung Oppau jeweils zwischen 7.30 und 15 Uhr zu vorübergehenden Straßensperrungen.