Mannheim will in den Quadraten mehr Raum zum Flanieren und eine bessere Aufenthaltsqualität schaffen. Um den Durchgangsverkehr aus der City herauszuhalten, sind seit März Sperren in Fressgasse und Kunststraße errichtet, die ein einfaches Durchfahren verhindern. Über die Auswirkungen des Verkehrsversuchs gehen die Meinungen weit auseinander.

Während die Stadtverwaltung und die Befürworter von SPD und Grünen Erfolge feststellen, fürchten CDU, FDP und auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar große