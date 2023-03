Über den Verkehrsversuch in der Mannheimer Innenstadt mit Teilsperrungen von Kunststraße, Fressgasse und Marktstraße ist viel gestritten worden. Ein Jahr ist nun vorüber – und in wenigen Wochen soll alles wieder sein wie immer. Vorerst zumindest. Denn im Mai steht ein politischer Grundsatzbeschluss zur künftigen Verkehrsführung in den Quadraten an. Was bis dahin passiert und was der Handel fordert, erfahren Sie hier.