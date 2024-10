Auf der Hochstraße Nord ( B44) und der Rheinuferstraße (Süd) stehen laut Stadtverwaltung Bauwerksprüfungen an, die am Sonntag, 13. Oktober, erledigt werden. Hierzu werde ein Brückenuntersichtgerät eingesetzt, um die Unterseiten der Trasse in Fahrtrichtung Bad Dürkheim zwischen der Rheinufer- und der Abfahrt zur Heinigstraße (Mitte) zu untersuchen. Zudem würden die jeweils rechten Fahrstreifen in Höhe des Felix-Bowling-Centers in beiden Fahrtrichtungen sowie die Auf- und Abfahrt an der Heinigstraße überprüft. Die Prüfungen starten laut Verwaltung um 8 Uhr und werden voraussichtlich bis 17 Uhr andauern. Während dieser Zeit komme es zu Verkehrseinschränkungen durch die Verengung der Fahrstreifen.

Ziel: Schäden frühzeitig identifizieren

Die regelmäßigen Bauwerksprüfungen sind laut Stadt notwendig, um potenzielle Schäden frühzeitig zu identifizieren und zu beheben. Dies gewährleiste, dass die Hochstraße Nord weiterhin befahrbar bleibe, während bis Ende 2025, Anfang 2026 an der Hochstraße Süd Arbeiten zum Lückenschluss und zur Modernisierung laufen. Über die weitere Bauwerksprüfungen im Oktober will die Stadt rechtzeitig informieren. Sie bittet alle Verkehrsteilnehmer, die ausgewiesenen Umleitungen zu nutzen.