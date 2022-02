Die Rheinuferstraße (Mitte) wird von Donnerstag, 24., bis Samstag, 26. Februar, im Bereich der Konrad-Adenauer-Brücke zeitweise gesperrt. Das betrifft laut Stadtverwaltung die Nacht- sowie die frühen Morgenstunden. Der Grund dafür sind Hubsteigerarbeiten an der Unterseite der Bahnbrücke. Zunächst wird die Rheinuferstraße am Donnerstag ab 22 Uhr bis Freitag, 4 Uhr, ab der Kreuzung Yorckstraße bis zur Höhe Heny-Roos-Passage in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Am Freitag folgt dann ab 22 bis Samstag, 6 Uhr, die Sperrung in Fahrtrichtung Süden. Die Zufahrt zur Rheinuferstraße ist dann ab der Lichtenberger Straße bis zur Bahnhofstraße laut Stadt nicht mehr möglich. Damit ist auch der Zollhoftunnel in Richtung Süden nicht mehr befahrbar. Umleitungen werden eingerichtet.