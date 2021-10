Weil sich der Abwasserkanal in der Mundenheimer Ganghoferstraße in einem schlechten Zustand befindet, muss er saniert werden. Laut Stadt wird die Straße dazu zwischen Hausnummer 10 und 16 von Mittwoch, 13. Oktober, bis Freitag, 15. Oktober, gesperrt. Außerdem wird in dieser Zeit ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Die Stadtverwaltung bittet Anwohner, ihre Fahrzeuge rechtzeitig umzuparken. Fragen beantworten die Mitarbeiter des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) unter der Rufnummer 0621 504-6812.