Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Montagabend um 19.40 Uhr in einer im Laufe des Tages eingerichteten Baustelle in der Zufahrt auf die L 523 von der Bürgermeister-Trupp-Straße (Oppau) kommend ereignet hat. Ein Linienbus hatte sich in einer wegen der Bauarbeiten gesperrten Spur festgefahren. Am Bus entstand dabei ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. An der Gleitwand, die glücklicherweise durch den Aufprall nicht in die zweite Spur verschoben wurde, entstand kein Schaden. Dazu kam es, weil bislang unbekannte Personen die aufgestellten Sperrschranken beseitigt hatten und so die Sperrung der Fahrspur für den 52-jährigen Busfahrer nicht erkennbar gewesen sei. Die Polizei fragt nun: Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise dazu geben? Telefonischer Kontakt: 0621/963-2222.