Erneut ist es im Zusammenhang mit Sperrmüll zu einer Auseinandersetzung gekommen. Am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr gerieten in der Seilerstraße im Stadtteil Hemshof ein 47-Jähriger und ein 35-Jähriger wegen des vor dem Wohnhaus liegenden Sperrmülls in Streit. Der 26-jährige Sohn des 47-Jährigen bemerkte dies und eilte seinem Vater zu Hilfe. In der Folge kam in es zu einer Prügelei zwischen den beiden jüngeren Männern. Der 35-Jährige wurde hierbei laut Polizei leicht verletzt. Durch einen unbeteiligten Passanten konnten die Streitparteien schließlich getrennt werden. Gegen den 26-Jährigen ist eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen worden.

In der vergangenen Woche war in Mundenheim Ortsvorsteher Raymond Höptner angegriffen worden. Er hatte drei Männer angesprochen, die illegal Sperrmüll entsorgen wollten.