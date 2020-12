Die Bäckerei Theurer hat bei ihrer Aktion „Herzenssache“ bisher 6000 Brote und 8000 Muffins verkauft. Markus und Elke Sigle, die Chefs der Bäckerei, unterstützen damit das Neubauprojekt des St. Marienkrankenhauses in der Gartenstadt. Dort werden gut 50 Millionen Euro für eine neue Kinderklinik und die neue Palliativstation investiert. Zwei Millionen Euro möchte die Klinikleitung selbst über Spenden beisteuern. Einer der Unterstützer dabei ist die Bäckerei Theurer. Ihre Aktion „Herzenssache“ läuft seit Mitte November. Dafür haben die Sigles ein „Herzensbrot“ und einen „Mutmuffin“ kreiert: Ein Teil des Verkaufspreises fließt dann in das Spendenprojekt des Marienkrankenhauses. Durch den Verkauf der 14.000 Brote und Muffins sind bisher 8000 Euro an Spenden zusammengekommen, wie Markus Sigle auf Anfrage informiert. Die Aktion läuft noch weiter. Sigle hofft, dass am Ende 20.000 Euro zusammenkommen. Zu seiner Motivation sagt er: „Wir müssen mehr tun, als nur klatschen, wenn es um medizinische Versorgung geht.“