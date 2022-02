Im Edeka-Supermarkt in der Saarlandstraße (Süd) haben bislang unbekannte Täter laut Polizei am Samstagmorgen eine zwischen den Pfandautomaten befindliche Spendenbox aufgebrochen und den Inhalt gestohlen. Wie viel Geld in der Box war, steht nicht fest. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 9632122.