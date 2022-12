Die vierten Ludwigshafener Kinderliteraturtage sind bereits am 30. November zu Ende gegangen. „Mit großem Erfolg“, wie die Verantwortlichen mitteilen. 1500 Kinder hatten innerhalb von vier Wochen die Möglichkeit, insgesamt 46 Veranstaltungen in der Kinderbibliothek und den acht Stadtteil-Bibliotheken zu besuchen. „Aufgrund der aktuellen finanziellen Situation der Stadt Ludwigshafen ist jedoch nun zu befürchten, dass die Ausrichtung der Kinderliteraturtage künftig nicht gewährleistet ist“, betont Stefan Magin, Vorsitzender des Förderkreises der Stadtbibliothek, der sich deshalb auf die Suche nach Sponsoren und Spendern machen will. Bisher seien die Kinderliteraturtage durch eine dreijährige Startfinanzierung der Robert-Bosch-Stiftung ermöglicht worden, seit dem Wegfall dieser Förderung ist die Veranstaltung durch Spenden des Förderkreises der Stadtbibliothek sowie Beiträgen aus anderen Stiftungen der Stadt finanziert worden. Wer die Kinderliteraturtage unterstützen möchte, kann dies über das Spendenkonto DE85 5455 0010 0000 0016 77 bei der Sparkasse Vorderpfalz, Verwendungszweck: „Kinderliteraturtage“. Kontakt per E-Mail: foerderkreis.stadtbibliothek@ludwigshafen.de.