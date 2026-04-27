Unter dem Motto „Mach Leergut zu Sehr-Gut“ bietet der Kaufland-Markt in Oggersheim seinen Kunden die Möglichkeit, Geld für einen guten Zweck zu spenden. Wie das Unternehmen mitteilt, kann der Pfandbon aus der Flaschen- und Dosenrückgabe dafür in eine Sammelbox an den Pfandautomaten geworfen werden. In diesem Jahr hat sich das Team um Hausleiter Jörg Wendel entschieden, das erlöste Geld für das Ludwigshafener Kinderheim St. Annastift zu spenden. In den vergangenen drei Monaten sind bereits 630,48 Euro zusammengekommen.

„Solche Spenden ermöglichen Anschaffungen und Aktivitäten, die sonst kaum realisierbar wären“, sagt Melanie Miceli vom Kinderheim St. Annastift. „Die Spenden tragen etwa dazu bei, dass die jungen Bewohner unserer Einrichtung einen abwechslungsreichen Tag in einem Erlebnispark verbringen können.“ Jörg Wendel begründet die Idee zur Unterstützung für das Kinderheim so: „Wir möchten in unserer Region dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche trotz eines schwierigen Starts ins Leben an schönen Erlebnissen teilhaben können“. Die Aktion werde noch das gesamte Jahr über fortgeführt.