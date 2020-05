Die Blies-Grundschule im Stadtteil West (290 Schüler) hat seit 2016 einen Schulgarten, den sie fleißig hegt und pflegt. Es gibt dort auch ein Ruanda-Beet mit Süßkartoffeln oder Bohnen, wie Lehrer Daniel Sack (36) berichtet, der das Schulgarten-Team leitet. Das sind wichtige Nahrungsmittel in Ruanda. Das ist ein Staat in Ostafrika und das Partnerland von Rheinland-Pfalz. Die Hauptstadt heißt Kigali. Mit einer 2000 Kinder zählenden Schule in der Nord-Provinz des armen Landes (Group Scolaire Kabira) verbindet die Blies-Schule seit dem Vorjahr eine Schulgarten-Partnerschaft. Es ist die erste dieser Art. Zwischen den Schulen gibt es zwar einen regen Briefwechsel, aber zuletzt ist die Verbindung etwas eingeschlafen.

„Zeichen der Mitmenschlichkeit“

Die Bliesschule und ihr Förderverein wollen sie nun wieder zum Leben erwecken und starten daher auch als „Zeichen der Mitmenschlichkeit“ eine Spendenaktion. Einerseits, weil die Geldmittel in Ruanda begrenzt sind. Andererseits, weil auch Afrika das Coronavirus heimsucht. „Das sorgt vor Ort für existenzielle Probleme“, sagt Lehrer Sack. Wer sich an der Spendenaktion beteiligen und Informationen darüber einholen möchte, kann sich direkt bei ihm per E-Mail melden.

Kontakt



Daniel.Sack@bliesschulen.de