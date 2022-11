Der Protestantische Kirchenbezirk und die Ökumenische Sozialstation Ludwigshafen möchten mit warmen Decken frierende Menschen unterstützen. Dazu bitten sie um Spenden. Die Idee: Wer 25 Euro spendet, ermöglicht den Kauf einer warmen Decke für eine Person. Pflegekräfte der Ökumenischen Sozialstation verteilen die kuschelwarmen Decken dann direkt an Pflegebedürftige in Ludwigshafen, die in ihren Wohnungen und Betten frieren. Diese Aktion ist Teil des „#Wärmewinters“ der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Spendenkonto



Protestantischer Kirchenbezirk Ludwigshafen, KD-Bank, IBAN: DE26 3506 0190 6831 2060 10, Verwendungszweck: „Decken Wärmewinter“.