Anfang Juli hat die Kolpingfamilie Oggersheim gemeinsam mit dem Arbeitskreis Flüchtlinge und der Flüchtlingshilfe Ruchheim zu einer Spendenaktion für ukrainische Kriegsopfer aufgerufen. Mehr als 100 Kisten an medizinischen Artikeln und Hygieneprodukten sind zusammengekommen. Bürger aus ganz Ludwigshafen, aber auch Firmen und eine Apotheke haben Spenden aller Art gesammelt. Neben einigen Schlafsäcken und Isomatten befanden sich Medizintechnik wie ein Ultraschallgerät und Rollatoren unter den Artikeln. Sie alle gingen an ein Krankenhaus in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Gesammelt und sortiert wurden die Spenden im Pfarrheim Oggersheim. Zusammen mit ukrainischen Angehörigen haben sich die Veranstalter abgesprochen, um herauszufinden, wo welche Spenden am meisten gebraucht werden. Am 16. Juli wurden die Materialien in einen Transporter verladen, am Tag darauf in die Ukraine transportiert. In mehreren Etappen wurden die Spenden in der Ukraine verteilt. Zunächst ging es nach Lwiw, dann nach Kiew. Ein Kinderkrankenhaus bekam zum Beispiel ein elektrisch verstellbares Pflegebett. In Lwiw wurden die restlichen Spenden abgegeben und weiter in die Kriegsgebiete im Osten des Landes gebracht.