Zum 80. Geburtstag verzichtete Marlene Kahllenberger aus Harthausen auf Geschenke und spendete 1050 Euro an die Kinderklinik des St. Marien- und St. Annastiftskrankenhauses. Eine Geste mit persönlicher Geschichte.

Gemeinsam mit ihrem Mann Gerhard übergab sie nun die Spende im Krankenhaus. Diese kommt laut der Fundraisingbeauftragten der Klinik, Kathleen Groll, Projekten der Kinderklinik zugute, die über die reguläre Finanzierung hinausgehen und die Versorgung der kleinen Patienten auf wertvolle Weise unterstützen.

Mit dem St. Marienkrankenhaus verbindet die Jubilarin eine lange persönliche Geschichte. Ihr Vater war dort mehr als 40 Jahre tätig. Er prägte mit handwerklichem Engagement das Haus vom Aufbau – die offizielle Eröffnung erfolgte 1930 – bis zu seinem Ruhestand mit. Einen besonderen Eindruck hinterließen die Ordensschwestern, die zu diesem Zeitpunkt das Krankenhaus leiteten und bewirtschafteten. Schon in jungen Jahren begleitete die Tochter ihn häufig zur Arbeit und lernte so das Gelände, die Räumlichkeiten und die Menschen sehr gut kennen.

Auch später blieb die enge Verbindung bestehen. Während eigener Krankenhausaufenthalte erlebten sie und ihr Mann immer wieder die menschliche Zuwendung und Fürsorge der Mitarbeitenden, wie sie betonen. Aus diesem persönlichen Bezug heraus entstand der Wunsch, etwas zurückzugeben. Marlene Kahllenberger lagen hierbei besonders die jüngsten Patientinnen und Patienten des St. Marien- und St. Annastiftskrankenhauses am Herzen.

Bei der Übergabe der Spendensumme berichteten Marlene und Gerhard Kahllenberger im Gespräch mit Kathleen Groll von ihren Beweggründen und den vielen schönen Erinnerungen.