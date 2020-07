Große Freude bei den „Däumlingen“: Die Beraterin des Direktvertriebsunternehmen „proWIN“, Denise Hammer, hat am Montag eine Spende von 500 Euro an den Verein zur Förderung von Früh- und Risikogeborenen übergeben. Davon sollen Inkubatorabdeckungen für die Früh- und Neugeborenenintensivstation im St. Marienkrankenhaus angeschafft werden. Hammer hatte sich am „proWin“-Charity-Wettbewerb beteiligt und die Spende für diesen Zweck vorgeschlagen.

Situation im Mutterbauch wird simuliert

Die hochwertigen Abdeckungen werden speziell für Inkubatoren hergestellt und bestehen aus besonders dickem Material, sodass kein Licht durchdringt. Durch die Verwendung kann für die kleinen Frühgeborenen der Tag-Nacht-Rhythmus und die Situation im Mutterbauch simuliert werden.