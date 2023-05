Seinen Führerschein vorerst los ist ein 21-Jähriger, der laut Polizei am frühen Samstag in Süd einen durchaus spektakulären Unfall verursacht hat. Eine Funkstreife der Polizei hatte gegen 2 Uhr in der Mundenheimer Straße den auf der Seite liegenden Pkw des Mannes bemerkt. Drinnen entdeckte sie den 21-jährigen Fahrer. Der Ludwigshafener roch deutlich nach Alkohol. Vermutlich war der Alkoholkonsum Ursache für den Zusammenstoß mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw, infolgedessen das Auto des jungen Mannes auf die Seite kippte. Der geparkte Wagen wurde auf einen weiteren geparkten Pkw geschoben. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge waren derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden dürfte laut Polizei erheblich sein. Konkrete Zahlen nannte sie nicht. Da zudem Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfallhergangs. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621 963-2122 entgegen.