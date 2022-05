Spezialeinsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr haben am Mittwoch an der Konrad-Adenauer-Brücke trainiert, wie man Aktivisten bergen kann, die sich an einer Brücke abseilen. Vor Ort waren die maritime Einsatzeinheit der Polizei Baden-Württemberg und die Berufsfeuerwehr Mannheim mit insgesamt 52 Mann und einem halben Dutzend wendigen, festen Schlauchbooten im Einsatz. Ein Höhenretter der Feuerwehr seilte sich vom nördlichen Brückengeländer aus 15 Metern Höhe ab, um einen der 9,70 Meter hohen Durchfahrtsbögen zu blockieren. Dann wurde der Mann in eines der Boote bugsiert. Die Kollegen der Ludwigshafener Wasserschutzpolizei sicherten die Übungsstelle vor dem Schiffsverkehr auf dem Rhein. Wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte, waren Kollegen aus ganz Baden-Württemberg beteiligt – unter anderem vom Bodensee. Die Übung begann am Vormittag gegen 9 Uhr und dauerte bis zirka 15 Uhr. Eine Drohne filmte den Einsatz. Laut einem Polizeisprecher ist das Szenario durchaus realistisch, weil Umweltschutzaktivisten ihren Protest auch an Orten wie Brücken durch Abseilaktionen mit Bannern in Szene setzen.