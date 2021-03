Weil Speiseöl auf der Fahrbahn war, hat am Sonntag ein 61-jähriger Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in die Leitplanke gekracht. Laut Polizei fuhr der Mann gegen 12.30 Uhr von der Hochstraße Nord auf die Abfahrt in Richtung Heinigstraße. Dort geriet er dann ins Schleudern. Der Mann wurde beim Unfall nicht verletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 3000 Euro. Wer der Verursacher der Verunreinigung der Fahrbahn ist, steht noch nicht fest. Hier dauern die Ermittlungen an. Wegen der Reinigungsarbeiten musste die Abfahrt zur Heinigstraße am Sonntag aber bis 16.40 Uhr gesperrt werden.