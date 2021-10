Die Stadt Ludwigshafen bewirbt sich für das „Host Town Program“ bei den Special Olympics 2023. Das teilte die Verwaltung am Dienstag in einer Presseerklärung mit. Im Juni 2023 finden in Berlin die Special Olympics World Games für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung statt. Damit die Athleten im Vorfeld Gelegenheit erhalten, Deutschland näher kennenzulernen, gibt es das „Host Town Program“: 170 Kommunen in ganz Deutschland haben die Möglichkeit, sich als „Host Town“, also Gastgeber-Stadt, zu bewerben, und nehmen dann zwischen dem 11. und 14. Juni 2023 Teilnehmer der Special Olympics auf. Wie die Ludwigshafener Stadtverwaltung mitteilt, wurden für die Teilnahme an diesem Programm Spendengelder eingeworben, es könnte demnach eine kleine Delegation von sechs bis 20 Personen aufgenommen werden. Ziel der Bewerbung Ludwigshafens sei es, auf die Belange von Menschen mit Behinderung aufmerksam zu machen.