„Die allermeisten Hundehalter verhalten sich sehr sozial und sollten nicht für das Verhalten Weniger bestraft werden“, sagt Gregory Scholz, Vorsitzender der SPD Oppau-Edigheim-Pfingstweide in der aktuellen Diskussion um Hundekot in der Stadt. Seine Fraktion hatte die Verwaltung gebeten, die Möglichkeit einer DNA-Datenbank für Hunde zu prüfen. Damit könnte – so die Idee – der Halter ermittelt werden. Der SPD-Vorstoß habe zwei Gründe gehabt, so Scholz: „Zum einen sollen Mittel und Wege gefunden werden, mehr Sauberkeit in die nördlichen Stadtteile zu bringen.“ Außerdem hätte eine DNA-Datenbank für Hunde die Möglichkeit geboten, „wirklich nur die sehr wenigen Hundehalter zur Verantwortung zu ziehen, die die Hinterlassenschaften ihrer Hunde nicht entfernen“. Die Stadt erteilte dem Vorschlag aber eine Absage. Die Forderung der FWG nach mehr Kontrollen klinge erst einmal gut. „Uns ist allerdings unklar, wie genau das helfen kann, wenn man bedenkt, dass die Kontrolleure ja die Hunde und Hundehalter ,bei frischer Tat’ ertappen müssten“, sagt Gregory Scholz.