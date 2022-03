Die Ludwigshafener SPD spricht sich im Nachgang zu dem von hitzigen Debatten begleiteten Ortstermin im Stadtpark am 26. März für den Erhalt des Filmfestival-Standorts Parkinsel aus. Zu der Begehung mit dem Forstwissenschaftler Volker Ziesling hatte die Bürgerinitiative IG Stadtpark eingeladen. Unter den rund 80 Teilnehmern waren von der SPD-Stadtratsfraktion die kulturpolitische Sprecherin, Eleonore Hefner, und Fraktionschef David Guthier. Bereits vor Ort betonte Guthier: „Das Filmfestival steht für uns außer Frage. Es ist ein wichtiges kulturelles Aushängeschild und ein wichtiger Imagefaktor für Ludwigshafen, der weit über die Stadtgrenzen hinaus strahlt. Das Festival lebt von der einzigartigen Atmosphäre und dem Flair auf der Parkinsel. Unser Ziel ist es, das Festival am aktuellen Standort zu erhalten.“

Zwei entscheidende Aspekte

Entscheidend seien für die SPD dabei zwei Aspekte, so der 32-Jährige: „Erstens darf das Festivalgelände nicht weiter wachsen.“ Die Größe des Areals aus dem letzten Vor-Corona-Jahr 2019 mit 120.000 Besuchern müsse in Zukunft das Limit sein. „Zweitens erwarte ich, dass das Grünflächenamt und der Bereich Umweltschutz klare Auflagen zum Schutz der Natur und Umwelt insbesondere zum Auf- und Abbau erlässt und diese auch kontrolliert durchsetzt“, so Guthier. „Dies betrifft speziell die verwendeten Fahrzeuge, Zufahrten und die knappe Begrenzung der Zeitdauer für Auf- und Abbau. Dafür wird ein Umweltcontrolling notwendig sein.“ Hier habe der Veranstalter bereits Offenheit und Zustimmung signalisiert, so Guthier.

Die SPD fordert außerdem für witterungsbedingte Ausnahmefälle einen Plan B: „2021 kam mit dem Hochwasser kurz vor Beginn des Aufbaus ein Aspekt dazu, der im Fußball zur Unbespielbarkeit des Platzes geführt hätte. Das Abpumpen des stehenden Wassers und der Aufbau auf derart durchnässtem Grund dürften so nicht genehmigt werden,“ ergänzt Guthier.