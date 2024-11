Die SPD-Stadtratsfraktion freut sich über den Start des Pilotprojekts „Familiengrundschulzentren als multiprofessionelle Orte in Schulen“ an den Grundschulen Erich Kästner, Gräfenau, Goethe Nord und Blies. „Der offizielle Start der Familiengrundschulzentren zeigt, dass sich unser Einsatz dafür im Jugendhilfeausschuss und Stadtrat gelohnt hat. Die Einführung in Ludwigshafen erfolgt auf unsere Initiative“, betont David Guthier, Vorsitzender der Stadtratsfraktion. Er verweist auf den entsprechenden Antrag der SPD im Stadtrat im Frühjahr 2023.

„Bildungschancen stärken“

„Mit den Familiengrundschulzentren werden die vier Schulen noch mehr zu Begegnungsorten. Ziel ist es, die Bildungschancen der Kinder durch ein breites und koordiniertes Netzwerk von Schule, Sozialarbeit, Angeboten im Quartier und insbesondere durch gezielte Einbeziehung und Unterstützung der Eltern zu stärken“, betont Nord-Ortsvorsteher Osman Gürsoy als Sprecher für Kinder, Jugend und Familie in der Stadtratsfraktion. „Unser besonderer Dank gilt den Schulleitungen und Kollegien der vier Schulen, den Kooperationspartnern des Jugendamts und allen, die zum Start des Projekts beigetragen haben und sich so auf den Weg machen. Wir sind überzeugt, dass das der richtige Weg ist“, so Guthier und Gürsoy. Finanziert wird das Pilotprojekt durch das Land Rheinland-Pfalz, die Wübben-Stiftung und die Stadt.

Zum offiziellen Startschuss in der Bliesschule waren am 31. Oktober unter anderem Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD), eine Vertreterin der Wübben-Stiftung und die Schulleitungen gekommen.