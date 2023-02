SPD-Bundestagsabgeordneter Christian Schreider (Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal) hat sich nach eigenen Angaben in einem Schreiben direkt an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gewandt und gefordert, die vereinbarten Entlastungen für Besitzer von Öl- und Pelletheizungen schnell umzusetzen. „Der entsprechende Härtefallfonds, für den ich mich auch in unserer Fraktion sehr eingesetzt habe, ist Ende 2022 von der Koalition beschlossen, von Habeck bisher aber nicht umgesetzt worden. Die betroffenen Bürger erwarten jedoch rasches Handeln und Klarheit, wie sie die Unterstützung in der Praxis bekommen können“, so Schreider.

„Bislang untätig“

„Ich wurde in den letzten Wochen vermehrt befragt, wann eine Antragstellung möglich ist und wie der Zeitplan für eine Auszahlung der zugesagten Hilfen aussieht. Alle Bundesländer warten auf klare Vorgaben. Leider ist das Wirtschaftsministerium bislang untätig bei der Umsetzung dieses Beschlusses geblieben. Wir dürfen jetzt keine weitere Zeit mehr verlieren“, so Schreider.

Er hat sich daher nun an Minister Habeck gewandt und gefordert, die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern schnell anzuschieben: „Ich verstehe, dass die Bürger Klarheit haben wollen, wann sie die Anträge stellen und die Entlastung erhalten können. Die Menschen, die mit Öl oder Pellets heizen, sind dringend auf diese von uns ja deshalb auch beschlossene Unterstützung angewiesen.“

Die Bundesregierung hatte Ende 2022 zugesagt, Verbraucher, die mit Öl oder Pellets heizen, über den „Härtefallfonds alternative nicht leistungsgebundene Brennstoffe“ zu entlasten – die ministerielle Umsetzung steht aber eben noch

aus.