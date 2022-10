Die SPD will Kindern in Krisensituationen beistehen und fordert dafür die Bereitstellung geeigneter Betreuungsplätze. In einer sogenannten inklusivpädagogischen Inobhutnahmestelle sollen dafür Jugendämter und Träger der Eingliederungshilfe zusammenarbeiten.

Immer wieder bräuchten Kinder in Krisensituationen ad hoc einen Ort, an dem sie sicher fühlen und der ihren pädagogischen Bedürfnissen entspreche, argumentiert die jugendpolitische Sprecherin der SPD Stadtratsfraktion, Romina Dimov. Immer häufiger könne ihnen aufgrund ihrer Verhaltenskreativität oder ihrer kognitiven und körperlichen Beeinträchtigung nicht ausreichend geholfen werden. Dann bleibe den Pädagogen oft nur, das Kind zu ohnehin überforderten oder ausgelaugten Eltern zu geben.

„Die SPD möchte diesem Trend Rechnung tragen und beantragt deshalb eine inklusive Inobhutnahmestelle für Ludwigshafener Kinder“, erklärte Dimov. „Auch in der Eingliederungshilfe gibt es wenig Möglichkeiten, auf solche akuten Bedarfe zu reagieren“, ergänzt der sozialpolitische Fraktionssprecher Holger Scharff. Es sei Aufgabe der staatlichen Systeme, Grenzen zu erweitern und Bedarfe zu erkennen, nicht die Aufgabe der Kinder, in Systeme zu passen, fordert Dimov.